TEMPO.CO, Jakarta - Meski orang tuanya sudah bercerai, bagi anak, ibunda tetaplah ibunda. Hubungan hangat ibu dan anak semacam itu ditunjukkan diva pop Indonesia Krisdayanti ketika dia menyampaikan ucapan selamat ulang tahun untuk putrinya, Aurel Hermansyah, yang Jumat pekan lalu, 10 Juli 2015, merayakan hari jadinya ke 17 tahun.



Pada akun Instagramnya, @krisdayanti, penyanyi ini menulis pada Sabtu, 11 Juli 2015: "Dearest Aurelie. So you've advanced into your 17th year. It's time for us and you to cheer. For life is a blessing. We should all hold dear, so just be glad that you're still here.#10july2015. I love you (Mimi)."



Sontak apa yang ditulis Krisdayanti langsung menuai komentar dari para netizen. Para netizen terbelah jadi kubu pro dan kontra. Tak sedikit yang mengaitkan momen ini dengan tindakan Krisdayanti sebelumnya ketika masih bersuamikan ayah Aurel, Anang Hermansyah. Meski begitu, yang memberikan persetujuan juga tidak sedikit. Ucapan Krisdayanti mendapat tanggapan "like" dari 8.475 netizen.



Akun @quinnoflove menuliskan, "Love u mimi KD yang selalu bijak menghadapi situasi apapun, kalo banyak yang bilang public figur jg manusia bisa protes dan marah di dpn public tapi mimi ga pernah tunjukan dan tanggapi hal hal yang sensitif meskipun mungkin mimi jg sedih, but u re always be my real diva sangat humble."



Ada juga akun @fitrianinu yang menuliskan, "Sebejat2nya ibu dia msh seorang ibu yang mlhirkan anknya, hanya KD yang tau gmn prsaan dia ke anak2nya, stop deh jangan sok tau prsaan orng lain krna prsaan cmn bisa di rasain sma dri sndri bukan orang lain dan apa bedanya sama kamu emngny prkataan kamu itu layak buat seorang ibu?"



HADRIANI P.