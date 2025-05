Krisdayanti Unggah Foto Bareng Aurel-Anang, Pertanda Damai?

TEMPO.CO, Jakarta - Perasaan bahagia tampak terlihat dalam foto yang diunggah Krisdayanti dalam Instagram-nya pada Kamis, 10 September 2015. Melalui akun @krisdayanti menulis, " We pray we play we love We fight family we live,this family believes the power of happy. Alhamdulillah Terimakasih Atas dukungan, doa & perhatiannya kpd keluarga kami."



Sontak unggahan foto diva Indonesia yang belakangan dikabarkan sempat berseteru dengan putrinya, Aurel Hermansyah, ini mendapat 30 ribu like dan dikomentari 2.304 orang.



Dalam foto tersebut tampak gambar KD bersama Raul Lemos dan Aurel didampingi Ashanty, Anang Hermansyah, dan Azriel. Mereka makan bersama di sebuah restoran Jepang di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Selatan.



Ungahan foto ini mendapat komentar dari Mulan Jamela melalui akunnya @realmulanjamela, "Suka salam damai, mimi."



Kemudian, akun @ovinmike, "Saran saya mbak KD, call langsung ke anak2 mbak. Tidak perlu balas2 an status, terkesan kurang bijak. Kita tidak tau berapa lama berjodoh dengan Mas Raul, jangan sampai pada masa tua tidak dicintai orang2 terdekat."



Pada akun @idayoonshi mengomentari, "Bahgia truz ya mba KD sma smua anak2 hrus lbh perhatian sma anak kandung dri mas anang."



Selanjutnya, akun @ervinapuspitasari menulis, "Orang udah selesai masalahnya masih aja ada yg mbahas. Herannnnnn!! Plis stop bully dua keluarga ini."



HADRIANI P.