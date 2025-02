KTO Targetkan Wisatawan Indonesia ke Korea Capai 360 Ribu pada 2025

Selain itu, KTO juga merilis panduan 2025 – 2026 100 Must-Visit Tourist Spots of Korea yang berisi 100 destinasi wisata yang paling ikonik di seluruh penjuru Korea untuk wisatawan mancanegara. Terdapat beberapa destinasi ikonik yang selalu masuk dalam 100 Must Visit Tourist Spot beberapa tahun terakhir dan perlu dieksplor lebih lanjut oleh wisatawan Indonesia. Di antaranya adalah Seoul Sky, Lotte World, Seoul Forest, Songdo Central Park, Suwon Hwaseong Fortress, Museum SAN, Beopjusa Temple, Daecheon Beach, Space Walk, Daewangam Park, Suncheon Bay, Busan X The Sky dan Bijarim Forest.