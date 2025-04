TEMPO.CO, New York - Brooklyn Beckham harus menghadapi para remaja perempuan yang terus-menerus histeris melihatnya di kampus. Anak pertama pasangan Victoria dan David Beckham itu baru saja memulai kuliah di Parsons, New York, Amerika Serikat, dengan mengambil jurusan fotografi.



"Saya suka teman-teman di sekolah. Tapi ada beberapa penggemar perempuan yang datang dan perilakunya seperti 'Aku ingin bersamamu selama empat tahun ini'," kata Brooklyn dalam wawancara dengan The Cut.



Pemilik sepuluh juta pengikut di Instagram itu mengaku kadang para fangirl mengerti jika dia sedang tidak ingin diganggu. "Mereka mengerti dan menghormatinya, tapi itu baru permulaan, kadang suka sangat mengejutkan," ucapnya.



Brooklyn sedikit tidak nyaman dengan penggemar yang antusias, tapi bukan berarti remaja 18 tahun itu senang bergaul dengan selebritas. Ketika pergi ke pesta Rihanna di Manhattan, dia bahkan tidak bertemu dengan penyanyi Umbrella itu. "Saya tidak bergaul dengan semua orang terkenal dan menyebalkan itu," tutur Brooklyn, yang berpacaran dengan aktris Chloe Moretz.



Brooklyn Beckham suka memotret secara acak di jalan. Dia telah merilis buku pertamanya berisi koleksi foto-fotonya yang berjudul What I See. Antara belajar dan mengasah kemampuan fotografi, dia memberikan tanda tangan kepada para penggemar saat bertemu dan menyapa.



ACESHOWBIZ | ALIA