Kwang-soo Berpose Telanjang, Bagian Tubuh Ini yang Diekspos

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan Lee Kwang-soo bakal muncul di serial drama selain bermain di variety show Running Man. Dalam serial terbaru yang digarap sutradara Ha Byung-hoon ini Lee Kwang-soo memainkan peran utama, sebagai pria bernama Jo Suk yang berprofesi sebagai kartunis.



Kwang-soo, yang juga penggemar webtoon, mengaku cukup tertantang memainkan peran ini. “Saya sangat suka webtoon jadi rasanya sedikit terintimidasi. Saya banyak ngobrol dengan sutradara sebelum syuting dan juga mendapatkan dukungan selama syuting,” kata sahabat Song Joong-ki itu.



Pada Kamis lalu, 3 November 2016, dia merilis The Sound of Your Heart. Serial drama terbaru itu dibintanginya bersama Jung So-min, Kim Dae-myung, Kim Byung-ok, dan Kim Mi-kyung.



Dalam The Sound of Your Heart, Kwang-soo ditantang melakukan adegan telanjang. Bagaimana persiapannya?



“Sebelum mulai syuting, sutradara mengatakan akan ada adegan buka-bukaan jadi saya diminta untuk mempersiapkan mental saya,” ucap Kwang-soo. “Saya berasumsi adegan (telanjang) itu mengambil bagian pinggang ke atas, ternyata pinggang ke bawah. Ketika mengetahuinya, saya berpikir harus mempersiapkan bentuk tubuh saya.”



Wih, bikin penasaran. Serial The Sound of Your Heart akan tayang setiap Senin melalui laman streaming Naver TV Cast mulai 7 November 2016. Sedangkan versi TV akan tayang di KBS mulai Desember 2016.



