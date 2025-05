Kylie Jenner Jualan Lipstik, Ludes Dalam Hitungan Menit

TABLOIDBINTANG.COM, Jakarta - Kylie Jenner meluncurkan koleksi lipstik terbarunya bernama Lip Kit by Kylie Jenner. Koleksi ini menghadirkan lipstik matte cair dalam tiga palet warna netral, yaitu Candy K, Dolce K, dan True Brown. Masing-masing dibandrol seharga USD 29 atau sekitar Rp 400 ribu.



Peluncuran lipstik ini seketika membuat para penggemar dan calon pembeli menyerbu situs penjualan resmi. Namun ternyata dalam hitungan menit, lipstik ini sudah terjual habis sehingga banyak tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan pembelian.



Namun, dalam sebuah tweet melalui akun Lip Kit by Kylie, diumumkan, "Saya sangat sedih semuanya terjual habis begitu cepat. Jangan sedih! Ini tidak eksklusif. Akan ada banyak lagi dan kesempatan untuk membelinya sebelum Natal!".



Selain lipstik yang terjual habis, netizen juga mengeluhkan kesulitan dalam mengakses situs. Kylie pun memastikan agar masalah teknis pada situsnya kembali diperbaiki. Sementara itu, dia turut mengunggah video Behind The Scenes dari sesi foto koleksi lipstik terbarunya.



tabloidbintang.com