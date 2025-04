Kylie Jenner Sempat Sulit Bernapas Saat Perjalanan ke Cusco

TEMPO.CO, Lima - Kylie Jenner, adik tiri Kim Kardashian, terpaksa menggunakan masker oksigen karena kesulitan bernapas saat perjalanan menuju Kota Cusco, Peru, di pegunungan Andes.



Jenner, 19 tahun, mengunggah sejumlah foto di media sosial Snapchat, menunjukkan dirinya memakai masker oksigen di kamar hotelnya di Cusco. "Di ketinggian 11 ribu kaki di atas permukaan laut ini, kalian bisa merasakan mual, pusing, merasa seperti mengalami mabuk berat terparah,” kata seorang petugas paramedis yang merawat Jenner dalam video yang dia unggah. "Kylie menggunakan masker oksigen agar dia merasa lebih baik."



Dipicu kekurangan oksigen di tempat tinggi, penyakit ketinggian bisa menyebabkan pusing hebat dan mual.



Jenner dan ibunya, Kris, tiba di Cusco pada Selasa untuk syuting serial realitas televisi Keeping Up with the Kardashians. Jenner dan Kris sebelumnya mengunjungi ibu kota Peru, Lima, tempat mereka menghadiri sebuah acara amal untuk anak-anak penderita bibir sumbing. Demikian dilansir AFP.



ANTARA