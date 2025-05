Ladies Code Rilis Teaser Pertama, Siap Comeback 24 Februari

TEMPO.CO, Jakarta - Penantian panjang para penggemar girlband Ladies' Code akan segera terbayar. Setelah kabar soal comeback akhir Februari, akhirnya Polaris Entertainment merilis teaser comeback pertama mereka.



Ladies' Code dipastikan akan muncul sebagai trio. Album baru mereka akan diberi judul “Myst3ry”. Dalam teaser foto tampak Sojung, Ashley, dan Zuny mengenakan pakaian bermotif garis-garis. Tak seperti kebanyak girlband yang merilis teaser yang seksi dan menggoda, personel Ladies' Code tampak hanya menatap lurus ke kamera. Ada nuansa sendu dalam penampilan mereka.



Akun facebook Ladies’ Code mengumumkan bahwa tanggal 24 Februari mereka akan resmi comeback. September lalu, Ladies' Code meluncurkan single untuk memperingati kematian 2 orang personelnya, yakni EunB dan Rise, “Smile Even If It Hurts”. Namun kondisi mereka yang belum pulih, tak memungkinan Ladies' Code untuk melakukan promosi.



Comeback Ladies' Code digadang-gadang bakal jadi sorotan media dan mungkin akan sangat mengharukan. Pasalnya, sejak peristiwa kecelakaan naas yang merenggut nyawa dua personelnya, belum ada satu pun komentar resmi keluar dari mulut Sojung, Ashley, maupun Zuny.

TABLOIDBINTANG.COM