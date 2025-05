TEMPO.CO, Los Angeles - Lady Gaga dikenal sebagai penyanyi berpenampilan unik. Bukan hanya pada kostum, melainkan juga make up yang dikenakannya selalu unik. Mencerminkan dirinya yang 'monster'.



Ya, Mother Monster ini memang unik. Lantas, bagaimana penampilan Gaga tanpa mengenakan make up?



Ternyata pelantun 'Til It Happens To You' tetap cantik tanpa make up. Bahkan banyak yang menilainya lebih cantik jika tanpa riasan.



Hal tersebut dilihat saat Gaga mengunggah gambar dirinya dengan Taylor Kinney. Gaga terlihat santai tanpa make up. Karena itu, mata Gaga terlihat sayu. Ia terlihat lebih manis.



Pada gambar yang lain, Gaga juga menampilkan dirinya sebagai sosok wanita biasa, yang melakukan aktivitas di dapur.



"Made fresh homemade raviolis this weekend with butternut squash and basil pesto from the garden," tulis Gaga.



Gaga tengah memasak. Terlihat sangat biasa. Mengenakan kaus putih, rambutnya digelung sekenanya, dan tidak mengenakan make up.



Dikabarkan Lady Gaga dan Taylor Kinney akan melangsungkan pernikahan akhir tahun ini. Pasangan yang mulai dekat pada 2011 ini bertunangan di hari Valentine, Februari lalu.



