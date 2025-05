Lagu George Michael Ini Bikin Surya Saputra Ingat Mantan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi asal Inggris, George Michael, tutup usia saat perayaan Natal pada 25 Desember 2916. Bintang pop ini terkenal dengan lagu-lagu hitnya, seperti Last Christmas , Careless Whisper, dan Wake Me Up Before You Go-Go dan masih digandrungi sampai kini.



Namun, bagi aktor Surya Saputra ada satu lagu yang memberikan kesan paling mendalam baginya. “Lagu I Can’t Make You Love Me yang paling saya suka. Inti lagunya adalah ‘Saya cinta kamu tapi saya enggak bisa buat kamu cinta sama saya’,” kata dia saat dihubungi Tempo, Senin, 26 Desember 2016.



Surya menuturkan lagu tersebut memiliki lirik yang sangat dalam dan sesuai dengan suasana hatinya saat itu. “Lagu itu mengingatkan saya saat momen pisah dengan yang pertama,” katanya.



“Waktu itu memang saya sering banget dengerin lagu itu. Pokoknya pas masa-masa sedih dan momen paling nyebelin,” kata aktor kelahiran Jakarta, 5 Juli 1975 ini melanjutkan.



Kebanyakan lagu George Michael memang bertemakan lagu patah hati yang pas dengan suasana Surya Saat itu. “Tapi kalau sekarang saya udah enggak dengerin lagi, sekarang masanya udah berubah,” ujar Surya.



DINI TEJA