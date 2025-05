TEMPO.CO, Los Angeles - Penyanyi dan aktris Demi Lovato dituduh melanggar hak cipta oleh grup musik rock indie Amerika, Sleigh Bells.



Alexis Krauss dan Derek Miller, dari band yang berbasis di Brooklyn itu, menyatakan dalam gugatan yang diajukan ke pengadilan California bahwa Stars, lagu dari album Confident (2015) milik Lovato, berisi materi signifikan yang diambil dari lagu mereka berjudul Infinity Guitars yang rilis pada 2010.



Dalam dokumen itu, Sleigh Bells menyatakan kemiripan antara dua lagu itu bukan cuma kebetulan, demikian dilaporkan Reuters.



Dalam tweet pada November 2015, Sleigh Bells (@sleighbells) terang-terangan mempertanyakan hal itu kepada penyanyi yang dulunya bintang Disney Channel tersebut.



"@ddlovato Demi Lovato flattered you guys sampled Infinity Guitars & Riot Rhythm for Stars: but we were not contacted," demikian dua musikus itu menuliskan. "Gotta clear those."



Saat itu, produser Stars, Carl Falk dan Rami Yacoub, mengatakan tidak ada pelanggaran hak cipta, dan Lovato tidak terlibat dalam produksi lagu.



Grup musik indie itu ingin dugaan pelanggaran hak cipta diproses secara hukum serta meminta bayaran atas kerugian yang besarnya belum diketahui. Perwakilan Lovato belum berkomentar.



