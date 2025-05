Lagu Taylor Swift Ini untuk Mantan Kekasihnya, Taylor Lautner

TEMPO.CO, Los Angeles - Taylor Lautner buka suara soal lagu Taylor Swift yang ditujukan untuknya. Pengakuan Taylor Lautner ini disampaikan dalam sesi wawancara untuk serial terbarunya, Scream Queens, Selasa, 9 Agustus 2016.



Taylor Swift terkenal sering menuliskan kisah cintanya dalam bentuk lagu. Para fan sering menerka kecocokan antara lagu dan kisah hidupnya, termasuk hubungan percintaan perempuan dengan Taylor Lautner pada 2009.



Dalam wawancara tersebut, Lea Michele, lawan main Taylor Lautner, menggoda hubungan cintanya dengan Taylor Swift. "Kamu pernah berpacaran dengan Taylor Swift. Saya ingat itu. Apakah dia menulis lagu tentang kamu?" tutur Lea Michele, bertanya.



Taylor Lautner terlihat malu-malu dan tidak mau membahas hubungannya dengan Taylor Swift. Namun, setelah ditanya terus, Taylor Lautner akhirnya memberikan jawaban tentang lagu Taylor Swift yang ditulis untuknya. "Judulnya Back to December," ucap aktor film Twilight ini.



Back to December adalah salah satu lagu di album ketiga Taylor Swift, Speak Now, yang rilis pada 2010.



Banyak fan yang sudah menduga lirik lagu Back to December merujuk pada Taylor Lautner. Lagu itu menggambarkan kerinduan Taylor Swift dengan mantan kekasihnya.



Saya rindu kulit kecokelatanmu, senyum manismu.

Begitulah petikan lirik tersebut dipercaya mengarah kepada sosok Taylor Lautner.

TABLOID BINTANG.COM