Laudya Cynthia Bella Resmi Dilamar Keponakan Jusuf Kalla

TEMPO.CO, Jakarta - Teka-teki kisah asmara Laudya Cynthia Bella dengan keponakan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Afifuddin Kalla, terjawab sudah. Setelah selama ini kucing-kucingan dengan media, Laudya Cynthia Bella resmi dilamar oleh Afifuddin Kalla pada Minggu, 29 Januari 2017 pukul 19.00 WIB. Prosesi lamaran yang dihadiri kedua keluarga dilangsungkan di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan.



Kabar tersebut diketahui dari sebuah akun Instagram @hriefania yang mengunggah beberapa foto Bella memeluk seorang perempuan berkerudung yang diduga sebagai rangkaian proses lamaran. "Welcome to our family BellaCongrats Afie & Bella," tulis @hriefania.

Akun lain di Instagram juga memajang foto mantan kekasih Raffi Ahmad itu tengah duduk berhadap-hadapan dengan keluarga besar Afif. "Lamaran Afi Kalla & Laudia Cyntia Bella," tulis pemilik akun @hugypsultan di waktu selang beberapa menit.

Sementara akun @hamdisyakir1992 memposting foto suasana lamaran dengan keterangan selamat atas pertunangan Laudya Cynthia Bella dan Afifuddin Kalla "Happy engagement bang Afie & Laudya Cintya Bella," kata @hamdisyakir1992.



Beberapa hari sebelumnya, Jumat (27/1) di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Laudya Cynthia Bella sempat ditanya wartawan soal kabar lamaran. Namun Bella masih enggan mengumbar soal kehidupan asmaranya dengan keponakan Jusuf Kalla.



Selamat atas pertunangannya, Laudya Cynthia Bella dan Afifudin Kalla.

TABLOID BINTANG.COM