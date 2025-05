Laura Basuki Terima Tawaran Main Film Horor, Ini Alasannya

TEMPO.CO, Jakarta - Laura Basuki mengaku tak berpikir panjang saat mendapat tawaran bermain film horor berjudul The Returning. Apa yang membuatnya setuju bermain di film ini?



Selama ini, Laura sangat selektif menerima tawaran bermain film honor. Meski penyuka film honor, ibu satu anak ini selektif menerima tawaran main film genre ini.



"Saya memang sudah menunggu skrip horor yang saya suka. Begitu baca skrip The Returning, saya langsung klik dengan tokoh Natalie," kata Laura, dalam jumpa wartawan di Kemang, Jakarta Selatan, Minggu, 20 November 2016.



Film The Returning ini akan menjadi film horor pertama yang dibintanginya. Laura mengaku tak sabar untuk segera syuting film garapan Witra Asliga.



"Saya pribadi pecinta film horor sejak kecil. Kalau ada film honor yang bagus, sebisa mungkin pasti saya tonton," ucapnya.



Menurut Laura, menonton film horor memacu adrenalin. "Kita selalu dibuat deg-degan dengan apa yang kita saksikan. Seru aja kalau nonton film horor," katanya.



Film The Returning menceritakan tentang kehidupan keluarga yang bahagia, tapi tiba-tiba kehilangan figur ayah. Namun ketika ayah tersebut kembali, muncul berbagai macam keanehan-keanehan yang menegangkan dan menyeramkan.



