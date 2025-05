Lea Seydoux: Karakter Saya Tak Butuh Diselamatkan James Bond

TEMPO.CO, Jakarta - Lea Seydoux, 30 tahun, artis Prancis, beradu akting dengan Daniel Craig dalam Spectre, film teranyar tokoh James Bond. Ia berperan sebagai Dr Madeleine Swann, yang diculik Spectre, seorang psikolog yang mengubahnya menjadi gadis pemberontak yang merasa tak butuh diselamatkan siapa pun, termasuk agen rahasia 007, James Bond.



"Karakter saya dengan Bond itu seimbang. Dia tak membutuhkan James Bond," kata Lea Seydoux, seperti dilansir di Daily Mail, 26 September 2015.



Artis yang pernah bermain dalam film Midnight in Paris ini menuturkan pengalamannya bermain dalam film legendaris tersebut. Ada beberapa tantangan yang mesti ia hadapi. Misalnya, Lea ternyata takut berada di padang gurun, naik gunung, melakukan adegan-adegan berbahaya, berada di tempat terbuka, bahkan takut terbang. "Saya takut apa pun dalam hidup," ujarnya.



Itu sebabnya dalam film Spectre Lea mesti menaklukkan semua ketakutannya dalam hidup. "Cuma dalam akting saya bisa dan mampu melakukan semua itu," ucapnya.



Adegan yang paling membuat Lea takut adalah saat ia harus melompat dengan jarak delapan meter dari sebuah gedung di Pinewood. "Kami mengambil adegan itu dua kali. Mungkin Spectre benar-benar membuat saya menghadapi seluruh ketakutan saya."



Peran yang diperankan Lea adalah Madeleine Swann, putri pembunuh bayaran bernama Mr White. Mr White muncul dalam Casino Royale dan Quantum of Solace. Ia menjadi kunci memecah misteri dalam cerita ini. "Tipikal gadis Bond itu sangat seksi, tapi Madeleine ini berbeda. Dia tipe perempuan tangguh yang tak butuh menunggu Bond untuk diselamatkan," tuturnya.



Bahkan, perempuan kelahiran 1 Juli 1985 ini menyebut film ini politis. Sebab, sang produser, menurut dia, ingin menampilkan feminisme dalam film ini. "Dia tak membutuhkan James Bond," ucapnya.



Léa Seydoux memulai kariernya dalam film-film Prancis, seperti The Last Mistress (2007) dan On War (2008). Dia mulai menarik perhatian kala masuk dalam nominasi César Award karena penampilannya dalam The Beautiful Person (2008) memenangkan Trophée Chopard. Ini adalah penghargaan yang diberikan untuk aktor dan aktris pendatang baru di Cannes Film Festival.



Setelah itu Lea muncul di film-film Hollywood, seperti Inglourious Basterds (2009), Robin Hood (2010), Midnight in Paris (2011), dan Mission Impossible Ghost Protocol (2011).



DAILY MAIL | NIEKE INDRIETTA