Lee Junho Hengkang dari JYP Entertainment: Kilas Balik Kariernya

LEE Junho anggota grup 2PM sekaligus aktor akan hengkang dari JYP Entertainment setelah 17 tahun bernaung di agensi tersebut. Kontrak eksklusifnya dengan JYP Entertainment akan berakhir pada Selasa, 15 April 2025. Junho memilih untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan agensi.

Pada Kamis, 20 Maret 2025, JYP Entertainment mengonfirmasi keputusan ini sebagai hasil kesepakatan bersama dengan Junho. "Setelah melakukan diskusi panjang, baik pihak perusahaan maupun artis telah sepakat untuk tidak melanjutkan kontrak," keterangan tertulis agensi dikutip dari Soompi.

Junho pun mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada JYP Entertainment atas dukungan yang diberikan selama 17 tahun terakhir. "Saya akan selalu menghargai hubungan yang telah kita bangun serta dukungan yang telah saya terima selama ini saat saya melangkah ke depan," ujarnya. Perjalanan Karier Lee Junho Lee Junho adalah anggota boy group 2PM yang memulai debutnya pada 2008. Junho lahir pada 25 Januari 1990, ia telah menyelesaikan wajib militernya pada 20 Maret 2021. Ia aktif membagikan kegiatannya di media sosial, seperti X @dlwnsghek dan Instagram @le2jh.

Junho debut sebagai anggota 2PM setelah memenangkan ajang pencarian bakat Superstar Survival. Di awal kariernya ini, ia bernaung di bawah JYP Entertainment, popularitasnya langsung melejit dengan agens tersebut.

Ia turut berkontribusi dalam beberapa lagu 2PM, seperti Give It To Me (2011) dan Kimi Ga Ireba (2012). Pada 2017, ia debut sebagai solois di Korea dengan album mini Canvas, setelah sebelumnya merilis album solo di Jepang pada Juni 2013 (Kimi no Koe) dan di Korea pada September 2015 (One).

Dikutip dari My Drama List, Junho juga berkarier di bidang akting. Ia debut di layar lebar lewat film Cold Eyes (2013) sebagai Detective Squirrel, kemudian membintangi Twenty (2015) sebagai Dong Woo, Memories of the Sword (2015) sebagai Yool, Rose and Tulip (2019) sebagai Nero dan De Won, serta Homme Fatale (2019) sebagai Heo Saek.

Junho juga membintangi drama sejak 2016. Ia memulai debutnya dalam drama thriller Memory sebagai Jung Jin, lalu tampil di Uncontrollably Fond (2016) sebagai Lee Joon Ho, Good Manager (2017) sebagai Seo Yeol, Rain or Shine (2017-2018) sebagai Lee Gang Doo, Wok of Love (2018) sebagai Seo Poong, Confession (2019) sebagai Choi Do Hyun, The Red Sleeve (2021) sebagai Yi San, dan King the Land (2023) sebagai Gu Won.