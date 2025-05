Lee Min Ho dan Suzy Miss A Putus Hubungan Cinta?

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Min Ho, 28 tahun, dikabarkan putus dari kekasihnya yang juga penyanyi dan artis Suzy, 20 tahun.



TVDaily, stasiun lokal di Korea Selatan, memberitakan bahwa orang terdekat Lee Min Ho dan Suzy memberi tahu soal informasi tersebut. "Lee Min Ho dan Suzy putus karena masing-masing sibuk dengan kegiatannya," kata sumber itu, seperti dilansir Allkpop.com, 21 September 2015. Masih menurut sumber yang sama, Lee Min Hoo dan Suzy sulit memiliki waktu bersama.



Lee Min Ho dan Suzy mulai berkencan sejak Maret 2015. Artinya, mereka baru berpacaran selama enam bulan. Benarkah mereka putus?



JYP Entertainment, agensi yang menaungi penyanyi bernama asli Bae Su-ji ini, membantah informasi tersebut. "Kami sudah menanyakannya kepada Suzy. Berita bahwa Suzy Miss A dan Lee Min Ho putus adalah salah. Hubungan mereka masih berjalan baik," demikian pernyataan resmi manajer Suzy, seperti dilansir Allkpop, 22 September 2015.



Lee Min Ho terkenal sejak berperan sebagai Gu Jun-pyo, pemimpin kelompok F4, yang dalam film serial televisi Korea berjudul Boys Over Flowers. Pria kelahiran 22 Juni 1987 ini diketahui menjalin hubungan kasih dengan Suzy sejak foto-foto keduanya kala jalan-jalan di London beredar.



Adapun Suzy terkenal sejak berperan sebagai Go Hye-mi dalam film serial televisi KBS2 TV, seperti Dream High, Jang Ma-ri in Big, dan Young Yang. Perempuan kelahiran 10 Oktober 1994 ini juga menjadi model buat kosmetik terkenal Face Shop.



Keduanya kini sedang sibuk dengan agenda syuting film. Lee sibuk dengan proyek film multinasional Bounty Hunters. Dalam film itu, dia beradu akting dengan artis cantik asal Cina bernama Yang Mi, 29 tahun. Sedangkan Suzy syuting film bertajuk Dorihwaga (Flower Song), yang juga dibintangi aktor Ryu Seung-ryong. Film itu rencananya tayang pada akhir 2015.



