Lee Min-ho Wajib Militer, Sang Kekasih Jalan dengan Pria Lain

TEMPO.CO, Jakarta - Bukan tanpa sebab kekasih hati Lee Min-ho, Suzy Miss A jalan dengan aktor ganteng lain bernama Lee Jong Suk. Keduanya, kedapatan tengah bercakap-cakap di sebuah kafe, J’Adore saat menjalani proses syuting drama fantasi - romantis terbaru, While You Were Sleeping.

Belum lama ini, para penggemar dan pejalan kaki di kota Ansan, Provinsi Gyeonggi, berlomba-lomba mengabadikan momen kedekatan Suzy Miss A dan Lee Jong Suk tersebut. Mereka kemudian mengunggahnya dalam berbagai media sosial dan komunitas daring.



Seperti yang diunggah oleh pengguna Twitter, @kimsoyeon0507.



Dalam unggahannya tersebut, Suzy Miss A dan Lee Jong Suk terlihat tengah bercakap-cakap. Pakaian yang digunakan keduanya pun terlihat senada, dengan sentuhan warna hitam.



Sementara itu, pengguna lain, @jongsuk260 berhasil menangkap momen dimana Suzy Miss A mengusap kepala Lee Jong Suk. @jongsuk260 juga menyertakan keterangan “170318 Lee Jong Suk dan Bae Suzy syuting While You Were Sleeping #leejongsuk #jongsuk #suzy #baesuzy.”

While Were You Sleeping bercerita mengenai seorang jurnalis bernama Hon Ju yang diperankan oleh kekasih Lee Min-ho, Suzy Miss A. Hong Ju memiliki kemampuan untuk melihat kejadian buruk yang menimpa seseorang lewat mimpi-mimpinya. Hong Ju mencegah mimpi buruk tersebut menjadi kenyataan dengan bantuan jaksa Jae Chan yang diperankan oleh Lee Jong Suk.



SOOMPI | ESKANISA RAMADIANI