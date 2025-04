TEMPO.CO, Jakarta - Lee Sung Kyung dan Nam Joo Hyuk membenarkan hubungan spesial mereka. Lee Sung Kyung dan Nam Joo Hyuk mengubah hubungan kekasih dalam serial drama menjadi kenyataan.



Lee Sung Kyung dan Nam Joo Hyuk sama-sama bermain dalam serial drama komedi romantis berjudul Weightlifting Fairy Kim Bok Joo yang selesai pada Januari lalu. Pada kesempatan wawancara terpisah, Nam Joo Hyuk mengaku bahwa Lee Sung Kyung sudah seperti kakak perempuannya sendiri.



Pada 24 April 2017, Lee Sung Kyung dan Nam Joo Hyuk, model sekaligus aktor yang sama-sama bergabung di bawah naungan YG Entertainment dilaporkan berkencan oleh banyak awak media di Korea Selatan. Salah satunya Dispatch. Dispatch berhasil mendapatkan foto intim keduanya saat diam-diam berkencan.



Di hari yang sama, agensi yang menaungi kedua model sekaligus aktor tersebut, YG Entertainment mengeluarkan pernyataan resmi terkait dengan rumor kencan dua aktor yang tengah naik daun.



“Kami telah menanyakan pada pihak yang terkait, Lee Sung Kyung dan Nam Joo Hyuk. Mereka memang dekat sejak memulai debutnya sebagai model, dan baru-baru ini merasa cocok sehingga memutuskan untuk berkencan.” jelas seorang sumber dari YG Entertainment.



Lee Sung Kyung dan Nam Joo Hyuk memulai karir di dunia huburan sebagai model profesional dan sama-sama mulai berakting pada 2014. Lee Sung Kyung pertama kali menjajal dunia peran lewat serial It’s Okay That’s Love sebagai Oh So Nyeo. Adapun Nam Joo Hyuk mengawali karir aktingnya melalui serial The Idle Mermaid.



