Lee Sung Kyung Dibandingkan dengan Gigi Hadid, Fans Setia Protes

TEMPO.CO, Jakarta - Sepak terjang aktris Korea Selatan Lee Sung Kyung sempat dikupas tuntas majalah terbitan Amerika Serikat W Magazine pada awal April lalu. Dalam ulasannya, W Magazine sempat membandingkan Lee Sung Kyung dengan model Amerika Serikat yang juga tengah naik daun, Gigi Hadid.



“Lee Sung Kyung dapat dikategorikan sebagai selebriti papan atas. Pasalnya, lebih dari 10 persen penduduk Korea Selatan yang notabene berjumlah kurang lebih 50 juta orang menjadi pengikut setianya di Instagram," tulis W Magazine.





Baca: Jadi Idola Baru, Lee Sung-kyung Disebut Gigi Hadidnya Korsel





W Magazine juga menambahkan, “Hal tersebut secara proporsional membuat jumlah pengikut Lee Sung Kyung di Instagram sama banyak dengan jumlah pengikut Gigi Hadid.”



Koreaboo, salah satu media ternama di Korea Selatan juta sependapat dengan ulasan “W” Magazine. Lebih lanjut, Koreaboo mengulas alasan mengapa Lee Sung Kyung juga populer di luar benua Asia.



Siapa sangka jika ulasan W Magazine menimbulkan pro-kontra. Meskipun dibandingkan dengan model sekaliber Gigi Hadid, tidak sedikit dari fans setianya merasa keberatan.



“Lee Sung Kyung memiliki ciri khas sendiri dan tidak seharusnya dibandingkan dengan orang lain.” tulis salah seorang fans. Fans lain mengatakan, “Lee Sung Kyung adalah Lee Sung Kyung, bukan Gigi Hadid atau siapapun. Biarkan dirinya berkembang menjadi dirinya sendiri. Lee Sung Kyung sempurna menjadi dirinya sendiri.”



Lee Sung Kyung yang kini berusia 26 tahun memulai karirnya sebagai model sebelum terjun ke dunia seni peran lewat drama It’s Okay That’s Love. Ia berperan sebagai pasangan Lee Kwang Soo – aktor, komedian sekaligus model yang populer lewat acara Running Man.



2014 merupakan tahun keberuntungan Lee Sung Kyung. Dirinya mulai dibanjiri tawaran peran dalam beberapa drama. Lee Sung Kyung kemudian memutuskan untuk bergabung dalam drama berjudul Cheese in the Trap dan Doctors.



Baca: Lee Sung Kyung dan Nam Joo Hyuk, dari Serial Drama ke Dunia Nyata



Lee Sung Kyung juga dipercaya untuk mempromosikan beberapa brand besar hingga dirinya dilirik oleh “W” Magazine untuk menjadi gadis sampul bulan April. Sejak saat itu, dirinya kerap kali disebut sebagai Gigi Hadidnya Korea Selatan.



Weightlifting Fairy merupakan gebrakan baru dari Lee Sung Kyung. Dalam drama tersebut dirinya mulai dikaitkan dengan lawan mainnya, Nam Joo Hyuk. Dalam pemberitaan lain, Lee Sung Kyung juga pernah dikabarkan berkencan dengan aktor utama Weightlifting Fairy, Kim Bok Joo. Rumor tersebut beredar setelah foto kencan keduanya terungkap.



ASIASTARZ | ESKANISA RAMADIANI