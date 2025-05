Leonardo DiCaprio Bertemu Trump, Bahas Perubahan Iklim

TEMPO.CO, Jakarta - Leonardo DiCaprio bertemu Presiden AS terpilih Donald Trump untuk membahas perubahan iklim serta bagaimana energi terbarukan dan energi bersih bisa meningkatkan perekenomian dengan menciptakan jutaan lapangan kerja baru, ungkap yayasan milik aktor tersebut pada Kamis (08 Desember 2016) waktu setempat.



Terry Tamminen, Kepala Eksekutif dari Yayasan Leonardo DiCaprio, mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dia dan aktor Hollywood tersebut sampaikan kepada taipan properti dari Partai Republik itu, dan putrinya Ivanka serta asisten lainnya.



Keduanya menyampaikan sebuah rencana untuk melancarkan "sebuah pembangkit ekonomi besar" melalui investasi di infrastruktur terbarukan.



"Percakapan kami berfokus pada cara membuat jutaan lapangan pekerjaan Amerika dalam pembangunan dan pengoperasian komersial dan perumahan bersih, pembangkit energi yang dapat terbarukan," tambah Tammien, seperti dilansir AFP..



DiCaprio yang diketahui sebagai pendukung Hillary Clinton baru-baru ini membuat film dokumenter tentang perubahan iklim berjudul "Before the Flood" dan berbicara tentang masalah tersebut saat menerima penghargaan Oscar pertamanya pada Februari lalu.



Aktor yang juga aktivis lingkungan itu dikabarkan memberikan Trump film dokumenter tersebut saat melakukan pertemuan selama 90 menit itu di Trump Tower, New York setelah memberikan salinan film tersebut kepada Ivanka.



