Leonardo DiCaprio Jadi Aktor Terbaik di BAFTA Awards

TEMPO.CO, Hollywood - Film The Revenant menjadi pemenang utama di ajang penghargaan film terbesar Inggris, Minggu waktu setempat. Film itu meraih penghargaan sebagai film terbaik juga aktor utama Leonardo DiCaprio dan sutradara Alejandro G. Inarritu.



Film ini meraih lima penghargaan British Academy of Film and Television Arts, termasuk sinematografi dan suara, di London, dua pekan sebelum bertanding memperebutkan piala bergengsi Hollywood, Oscars.



Dalam film yang meraih beberapa trofi di ajang penghargaan serta nominasi Oscar, DiCaprio berperan sebagai Hugh Glass. Yaitu pemburu bulu yang diserang beruang dan sengaja ditinggalkan agar mati oleh teman-temannya selama ekspedisi pada 1820-an. Dia berhasil selamat di tengah kondisi musim dingin yang mematikan dan berniat untuk balas dendam.



DiCaprio mendulang banyak dukungan untuk memenangi aktor terbaik Academy Award pada 28 Februari, yang akan menjadi pertama dalam lima nominasi aktingnya di Oscar. Ketika mendapatkan penghargaan BAFTA pertamanya, dia berterima kasih pada ibunya dan menyebut aktor Daniel Day-Lewis, Gary Oldman dan Peter O'Toole sebagai beberapa inspirasinya.



"Semuanya tidak disangka-sangka malam ini.. Kami sering berbincang mengenai betapa sulitnya film ini dibuat, dan memang sulit, tapi kami sangat bangga," kata dia kepada reporter.



Inarritu, sutradara Meksiko yang filmnya "Birdman" meraih film terbaik Oscar tahun lalu, mengatakan penghargaan itu "luar biasa", demikian seperti dilansir dari Reuters.

