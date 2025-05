Leonardo Dicaprio Terlibat Kecelakaan Mobil

TEMPO.CO, New York - Leonardo DiCaprio dan Nina Agdal, kekasihnya, mengalami kecelakaan mobil di Hamptons, New York, Amerika Serikat, Sabtu, 20 Agustus 2016.



Seperti dilansir Page Six, sebuah mobil Mini Cooper menabrak mobil Range Rover yang dikendarai Leonardo DiCaprio. Aktor itu langsung mengecek keadaan Agdal pasca-kecelakaan.



Setelah memastikan Agdal baik-baik saja, DiCaprio lalu membantu perempuan yang mengemudikan mobil Mini Cooper tersebut. "Dia meminta perempuan tersebut pergi bersamanya. Dia membantunya ke pagar pembatas agar perempuan tersebut bisa beristirahat," ujar seorang saksi kepada Page Six.



Beruntung, kecelakaan tersebut tidak menimbulkan luka serius pada DiCaprio, Agdal, dan pengemudi Mini Cooper. "Semua baik-baik saja," ucap sumber yang dekat dengan DiCaprio kepada People.



DiCaprio dan model Agdal mulai menjalin hubungan asmara sejak Juni lalu. Pasangan ini terlihat menghabiskan waktu bersama di Montauk, New York, sebelum pergi ke Bahama, Malibu, dan Ibiza.



