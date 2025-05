Lepas Jilbab, Marshanda Pasang Foto Seksi di Instagram

TEMPO.CO, Jakarta - Akun Instagram milik artis molek Marshanda selalu riuh dengan komentar para penggemarnya. Setiap postingan foto ibu muda dengan satu anak ini selalu memancing reaksi. Tapi Chacha--demikian Marshanda biasa disapa--kerap menanggapinya dengan santai. Pekan ini, Chacha mem-posting tiga foto dirinya sedang duduk di pinggir kolam renang.



Di foto pertama, Chacha mengenakan tanktop putih sebatas perut dipadukan dengan celana pendek dari bahan lace. Rambutnya yang pendek dan diwarnai ungu diikat ke atas. Dia mengenakan kacamata hitam sambil tersenyum, terlihat tak perduli kulit mulusnya terkena sinar matahari.



"I'm (not) yours," tulis Chacha pada foto pertama. Ada sekitar 562 yang berkomentar mengenai foto itu dan satu sama lain saling melempar pujian dan kritik atas penampilan Chacha di foto itu.



Pada foto kedua, pose Chacha masih duduk tapi kedua tangannya dijulurkan ke depan. Wajahnya tanpa senyum dan memandang ke kamera. "You know you dont wanna mess with a gurl like me. #feelinGoodlookinGood," tulis Chacha di caption.



Para penggemarnya banyak yang berkomentar soal jilbabnya yang hilang. Tapi ada pula yang membela mantan istri Ben Kasyafani itu.



Pada foto ketiga, Chacha mengubah posenya. Masih dalam posisi duduk, tubuhnya lebih tegak, tangannya memegang kacamata dan memandang ke samping. "Kindda like seein something and go ‘What's that right there?’ Thanks to @kacamatahuffeystuff @huffeystuff2 for the shades."



ALIA