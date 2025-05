TEMPO.CO, London – Ungkapan duka cita terus mengalir untuk Louis Tomlinson, personel band asal Inggris, One Drection, atas kematian ibunya, Johannah Deakin, pada Rabu, 7 Desember 2016. Salah satu pesan diungkapkan oleh salah seorang sahabat dekat Louis, Liam Payne.



Rekan satu band Louis Tomlinson itu mengungkapkan pesan emosional kepada Louis melalui akun Instagram-nya, liampayne. “Louis, aku benar-benar berduka untukmu, saudaraku. Hatiku sakit. Asal kamu tahu, aku mencintaimu sama besarnya dengan jutaan mil jarak kita. Aku selalu di sini untukmu melewati segalanya seperti kau yang selalu ada untukku,” ucap Liam Payne, seperti dikutip dari akun Instagram-nya pada Sabtu, 9 Desember 2016.



”Pikiran dan doaku selalu bersamamu dan keluargamu di saat-saat yang menyedihkan ini. Aku bahkan tak bisa membayangkan bagaimana kamu akan melewati ini semua. Istirahat dalam damai, Johanna, kamu selamanya dalam ingatanku,” Liam mengakhiri ungkapan duka citanya.



Hal yang sama disampaikan oleh pasangan Liam Payne, Cheryl Cole, di akun Twitter @Cheryl. “Turut berduka @Louis_Tomlinson. Ibumu adalah orang yang luar biasa. Kukirimkan seluruh cintaku padamu,” ucapnya.



Begitu juga mantan personel One Direction, Zayn Malik. “@Louis_Tomlinson aku mencintaimu, saudaraku. Seluruh keluargamu ada dalam doaku. Aku bangga dengan ketegaranmu, dan aku tahu ibumu juga begitu,” tutur Zayn.



Johannah meninggal pada usia 43 tahun akibat penyakit kanker darah yang dideritanya selama setahun terakhir. Wanita yang sebelumnya bekerja sebagai bidan itu pergi meninggalkan tujuh orang anak, yakni Louis, 24 tahun, Lottie (18), Felicite (16), si kembar Daisy dan Phoebe (12), serta dua kembar lainnya, Ernest dan Doris (2), yang terlahir prematur pada 2014.



Meski meninggal sejak Rabu, kabar kepergian Johannah baru diumumkan pada Jumat, 9 Desember waktu Inggris, dan setelah itu keluarga Louis mendapatkan banjir dukungan di akun media sosial.



THE SUN | DESTRIANITA