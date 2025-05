Libur Idul Fitri, Hotel di Bukittinggi Terisi Penuh

TEMPO.CO, Padang - Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, menjadi salah satu tujuan favorit masyarakat untuk menikmati liburan Lebaran. Terbukti, tingkat hunian hotel di kota wisata itu meningkat sejak H+2 Lebaran.



"Kamar hotel sudah penuh sejak Sabtu," ujar General Manager Hotel Grand Rocky Bukittinggi Emir Yahya, Senin, 20 Juli 2015.



Menurut dia, 171 kamar di hotel berbintang empat itu penuh hingga Rabu, 23 Juli 2015. Tarif menginap di hotel itu Rp 1,4 juta per kamar.



Emir menyebutkan tingkat hunian pada saat Lebaran meningkat 30 persen dibanding hari biasa. Pada hari biasa, tingkat hunian hanya 70 persen.



Okupansi hotel berbintang lain di Bukittinggi, The Hills, juga meningkat. "Sudah penuh H+3 Lebaran," ujar Manager Marketing The Hills Wiwid, Ahad, 19 Juli 2015.



Di Kota Padang, sejumlah hotel juga dipenuhi wisatawan. Misalnya Hotel Ibis. "Sudah penuh," ujar General Manager Hotel Ibis Jamal M., Ahad, 19 Juli 2015.



Menurut dia, pada masa libur Lebaran ini, penghuni hotel kebanyakan keluarga. Ini berbeda dengan hari biasa, yang kebanyakan kamar dipesan instansi pemerintah atau perusahaan swasta.



ANDRI EL FARUQI