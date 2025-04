Libur Lebaran di BxSea Tangerang, Ada Pertunjukan Mermaid Hingga Tabuh Bedug di Bawah Air

Sementara itu Clara Leatemia Manager Marketing & Collection BxSea mengatakan selama libur hari raya ini pengunjung bertambah drastis. "Jumlah pengunjung per hari BXSea dari hari pertama Lebaran adalah sekitar 5.000-7.000. Kalau hari biasa sekitar seribu sampai dua ribu," kata dia.

Wahana utama di BXSea adalah Raja Ampat, Sea Theater, Rainforest. Sementara ada beberapa inovasi baru yaitu exhibit Binturong, dan Sea Tunnel. "Wahana add on andalan BXSea adalah Boat Tour dan Behind The Sea yang menjadi wahana satu-satunya ada di Indonesia. Belum ada aquarium lain di Indonesia yang memberikan experience pengunjung untuk melihat situasi di belakang layar aquarium," sebutnya.