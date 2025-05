Libur Panjang, Mobil Tangki Pertamina Siaga di Tempat Piknik

TEMPO.CO, Bandung - Area Manager Communication and Relation Jawa Bagian Barat, Marketing Operation Region III, PT Pertamina, Yudy Nugraha mengatakan, PT Pertamina menambah stok Bahan Bakar Minyak (BBM) mengantisipasi naiknya konsumsi akibat kepadatan kendaraan pada libur akhir pekan panjang ini. “Persiapan sudah mulai hari ini, jadi hari Rabu sudah siap semuanya,” kata dia saat dihubungi Tempo, Selasa, 3 Mei 2016.



Yudy mencontohkan, konsumsi premium diperkirakan mencapai 17.500 kilo liter dalam sehari, naik 5 persen dari pasokan normalnya saat panjang pada akhir pekan ini. Saat ini ketahan stok premium saat ini di wilayah Jawa Bagian Barat, melingkupi DKI, Jawa Barat, dan Banten sebanyak 10 hari, solar 33 hari, serta seri Pertamax 10 hari, dan avtur 8 hari.



Menurut Yudy, mengantisipasi lonjakan konsumsi BBM saat libur akhir pekan panjang ini, sejumlah langkah sudah disiapkan. Diantaranya mengisi penuh semua tangki SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum). “Mulai hari ini SPBU semua diisi full,” kata dia.



Pertamina juga menyiapkan mobil tangki cadang yang berjaga di seputaran kawasan wisata, serta jalur-jalur macet. “Istilah kita buffer stock, kalau istilah umumnya cadangan stand by di beberapa jalan akses menuju lokasi wasata yang kemungkinan macet,” kata Yudy.



Lokasi wisata yang dimaksudnya diantaranya Aneyr, Lembang, Pangandaran, serta Puncak. Sementara di sepanjang jalur macet juga disiapkan tangki cadangan, diantaranya jalur Garut, Tasikmalaya, serta jalan tol Cipularang dan Cipali. “Berdasarakan pengamalan, macetnya itu di tol. Sehingga SPBU di jalan tol Cipularang dan Cipali ktia antisipasi,” kata Yudy.



Yudy mengatakan, Pertamina juga menambah pasokan avtur di sejumlah bandara. Di wilaya PT Pertamian Region III misalnya terdapat bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, Husein Sastranegara, serta Pondok Cabe. “Diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 10 persen dari penyaluran normal sebanhyak 6.250 kilo liter per hari,” kata dia.



Dalam rilisnya, General Manager Marketing Operation Region III, PT Pertamina Jumali mengatakan, Pertamina juga menyiagakan satuan tugas dan armada mobil tangki selama libur akhir pekan ini. “Ketahanan stock dan supplay akan terus akmi pantau hingga area-area wisata,” kata dia, Selasa, 3 Mei 2016.



AHMAD FIKRI