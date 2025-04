Lindsay Lohan Syuting untuk Acara Sick Note di London

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah sekian lama absen dari kegiatan keartisan, Lindsay Lohan kembali berkiprah di dunia yang melambungkan namanya itu. Dia mengatakan sudah syuting untuk salah satu acara di London. “Acara Sick Note bersama Rupert Grint dan Nick Frost dalam dua minggu,” kata dia saat diwawancari oleh Jason Kennedy.

Setelah berhenti sesaat dari Hollywood dia bekerja dengan para pengungsi Syria di Turki. “Saya rasa terlalu banyak gangguan dari luar yang harus kitahadapi. Saya menemukan semacam ketenangan dalam hidup dengan bekerja bersama anak-anak dan membantu orang lain,” ujar dia. Lindsay mengatakan kini prioritasnya berubah.

Lindsay Lohan memulai karir di Hollywood sebagi model anak dalam iklan-iklan komersial. Lalu dia memainkan peran si kembar di film The Parent Trap saat usianya masih 11 tahun. Ia menjadi bintang dalam film Disney seperti Freaky Friday dan Confessions of a Queen. Ia juga berperan di film Mean Girls tahun 2004.

Selain terjun dalam dunia peran, Lindsay juga meluncurkan beberapa lagu seperti Rumours dan Confessions of a Broken Heart.

Lindsay Lohan merupakan salah satu artis yang menerima bayaran sekitar $ 7 juta per film pada awal tahun 2000an. Dia sempat ditahan karena dicurigai berkendara dibawah pengaruh alkohol.

Pada tahun 2013 masalahnya di pengadilan berakhir dan Lindsay Lohan memutuskan meninggalkan Amerika Serikat setahun kemudian. “Saya merindukannya (Hollywood) tapi pada saat yang sama, saya menciptakan banyak hal berbeda pada diri saya sendiri. Jadi saya ingin fokus dengan apa yang saya lakukan,” ujar Lindsay Lohan.



DailyMailUK/Ammy Hetharia