Lionel Richie Syok Anaknya Pacaran dengan Scott Disick

TEMPO.CO, New York - Penyanyi legendaris Lionel Richie tidak terlalu menyukai Scott Disick yang tengah dekat dengan anaknya, Sofia Richie. Menurut Lionel Richie, bintang reality show tersebut mempunyai reputasi buruk soal wanita dan minuman keras.



"Apakah saya syok? Saya adalah seorang ayah, come on," kata Lionel Richie, 68 tahun, saat ditanyai US Weekly dalam audisi American Idol di New York City.



Sofia Richie, 19 tahun, dan Scott Disick, 34 tahun, terlihat tidak terpisahkan dalam beberapa minggu terakhir. Keduanya mengumumkan percintaan mereka bulan lalu di sebuah pantai di Miami. Baru-baru ini, Sofia memamerkan fotonya di Instagram tengah memeluk pria itu.