Lokasi Syuting The Substance, Menciptakan Kembali LA dari Sudut Prancis

TEMPO.CO , Jakarta - The Substance , film bergenre horor, fiksi ilmiah membahas tentang tekanan masyarakat terhadap standar kecantikan selebritas, Menceritakan kisah Elisabeth Sparkle (Demi Moore), seorang selebriti Hollywood bintang TV aerobik yang karirnya mulai memudar dan dikeluarkan dari proyek-proyek penting karena permasalahan usia. Segera setelah itu, ia menemukan “Substance”, obat terlarang yang digadang-gadang bisa mengembalikan masa muda sang pemakai.

Film tersebut ditulis dan disutradarai oleh Coralie Fargeat. Dibintangi Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid, Edward Hamilton Clark, Gore Abrams, Oscar Lesage, Christian Erickson, Robin Greer, Tom Morton, Hugo Diego Garcia, dan Yann Bean. The Substance mendapat lima nominasi Oscar serta penghargaan untuk Skenario Terbaik di Festival Film Cannes 2024.

Film ini dirilis pada 20 September 2024 dan berlatar utama di Los Angeles . Meskipun berlatar Los Angeles, para pembuat film melakukan proses syuting di Prancis dengan mengandalkan studio, pinggiran kota menawan, serta French Riviera. Tempat-tempat itu ada di kehidupan nyata dan bisa dikunjungi. Berikut lokasi pengambilan gambar film The Substance di Prancis.

Tangkapan layar trailer film The Substance. (youtube.com/MUBI)

Nanterre terletak di sepanjang tepi timur Sungai Seine, pinggir Kota Nanterre di Paris, memberikan lanskap modern pada The Substance. Kota ini merupakan rumah bagi kawasan pemukiman, taman hijau subur seperti Parc André Malraux dan Le Parc des Anciennes Mairies, gedung-gedung pencakar langit, serta Katedral Sainte Geneviève et Saint Maurice. Mampir juga ke geleri seni La Terrasse Espace D'ar.

Dari tempat tersebut, tempat wisata terdekat mencakup Eglise Notre Dame des Missions berjarak 1,4 kilometer, Basilika Sacred Heart of Paris sejauh 10,9 kilometer, Arc de Triomphe du Carrousel berjarak 13,8 kilometer, Cathedrale Notre Dame de Paris sejauh 15,3 kilometer, dan Museum Louvre 14,1 kilometer dari studio.

Paris La Défense Arena, Jardin de l'Arche, Nanterre, Prancis. Unsplash.com/Amin Zabardast

Antibes, Riviera

Kota tepi laut Antibes berada di antara Cannes dan Nice, di sepanjang French Riviera. Sebagai lokasi syuting untuk The Substance, Antibes menawarkan tembok besar, amfiteater, pemandian air panas, serta monumen-monumen megah. Selain kota tua seperti di negeri dongeng beserta jalur pesisir indah, ada juga beberapa atraksi meliputi Marché Provençal, Museum Picasso, Katedral Notre Dame of the Immaculate Conception (Katedral Antibes), Chapelle Saint-Bernardin, dan Le Nomade.