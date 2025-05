Louis Tomlinson 1D Hapus Riwayat Zayn Malik di Twitter

TEMPO.CO, Los Angeles - Sepertinya Louis Tomlinson benar-benar move on ditinggal Zayn Malik. Baru baru ini, Louis menghapus semua riwayat Zayn di Twitter. Louis mengubah bio Twitternya. Sebelumnya, ia menulis 1/5 dari One Direction, kemudian diubah menjadi 1/4 dari One Direction.



Louis menulis, "1/4 dari One Direction kami tidak akan berhasil tanpa penggemar kami yang luar biasa, kami berhutang banyak pada kalian."



Butuh waktu lima bulan bagi Louis untuk menghapus Zayn dari One Direction. Zayn sendiri hanya butuh waktu sebulan untuk mengubah nama akun Twitter dari yang sebelumnya @ZaynMalik1D menjadi @ZaynMalik.



Melihat perubahan bio Twitter Louis tersebut, para penggemar lalu beramai-ramai mengunggah foto 1D pada saat personilnya masih lengkap.

Zayn Malik menyatakan mundur dari One Direction pada akhir Maret 2015. Hengkangnya Zayn Malik dari grup ini lantaran skandalnya dengan perempuan terungkap di media massa. Berita skandal itu berbuntut pada pertengkaran Malik dengan sang tunangan, Perrie Edwards. Lantaran galau putus tunangan, Malik absen dalam konser yang digelar di Jakarta, Rabu, 25 Maret 2015. Malik kemudian mengejar kembali Perrie Edwards untuk memperbaiki hubungan mereka.



Saat Malik menyatakan keluar, manajemen One Direction melalui akun resminya mengeluarkan pernyataan. “Kami sangat sedih Zayn pergi, tapi kami sangat menghormati keputusan tersebut dan akan terus menyayanginya,” seperti yang dikutip melalui akun resmi One Direction.



Kini, One Direction tinggal berempat, yakni Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, dan Louis Tomlinson setelah lima tahun berkarier bersama.



RINA ATMASARI | NI