Louis Tomlinson Berduka, One Direction Reuni

TEMPO.CO, London - One Direction kembali bersatu tadi malam untuk memberikan dukungan kepada salah satu personilnya, Louis Tomlinson, menyusul kematian ibunya, Johannah Deakin, 43 tahun, akibat kanker darah atau leukemia.



Niall Horan terbang dari New York untuk bergabung bersama Louis, begitu juga dengan Liam dan Harry di Wembley Arena, London, Inggris, pada Sabtu malam, waktu setempat. Louis saat itu tampil dalam acara X-Factor, menyanyikan proyek solonya bersama Disc Jokey Steve Aoki.



Ini adalah kali pertama mereka bersatu kembali menyusul keputusan mereka untuk vakum dari boyband yang membesarkan namanya. "Harry, Liam dan Niall, semuanya berada di sana untuk mendukung Louis yang sedang melewati hari-hari terberat dalam hidupnya," tutur salah seorang kru X-Factor, seperti dilansir dari Mirror, Ahad, 11 Desember 2016.



One Direction merupakan boyband jebolan X-Factor di Inggris. Awalnya grup bentukan produser Simon Cowell ini terdiri dari lima orang yakni Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik dan Liam Payne. Namun, Zayn memilih hengkang pada 2015 dan memutuskan untuk bersolo karier.



Tahun ini, beberapa personil juga mulai untuk menapakkan karir solonya, seperti Harry Styles yang telah menandatangani kontrak dengan Columbia Records, Niall dengan Universal Music, dan Louis yang tetap bernaung di bawah label rekaman milik Simon Cowell, Syco Records.



"Ini adalah saat yang luar biasa sekaligus istimewa untuk mereka bisa kembali bersama, empat orang, seperti keluarga. Nial terbang dari New York, Liam berangkat dari Los Angeles, ini penting ketika mereka bisa bersama," ucap kru tersebut.



Sayangnya, Zayn Malik tidak ikut hadir di X-Factor. Meski demikian, ia sempat mengucapkan bela sungkawa melalui akun twitternya. Ia juga memberikan dukungan setelah mendengar kematian Johannah.



Louis juga sempat mengucapkan terima kasih atas dukungan orang-orang di sekelilingnya, termasuk fansnya melalui akun twitternya @Louis_Tomlinson. "Ini adalah hal terberat dari yang pernah aku bayangkan. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang disekelilingku, dan para fans ku di sana, kalian semua istimewa!"



Dalam acara itu, Simon Cowell yang duduk di kursi dewan juri ikut memberikan pujian kepada Louis yang mampu memberikan penampilan secara professional atas single terbarunya Just Hold On, yang sebenarnya ditujukan untuk ibunya. "Ibumu melihatmu malam ini, dan aku tahu dia pasti sangat bangga kepadamu Louis," tutur Simon.



Ibu Louis, Johannah Deakin tutup usia di rumah sakit Sheffield's Royal Hallamshire pada Rabu 7 Desember lalu, akibat penyakit leukimia yang dideritanya selama setahun terakhir. Namun kabar kematiannya baru disiarkan pada Jumat lalu. Ia pergi meninggalkan tujuh anak, yakni Louis, Charlotte, Felicite, Phoebe, Daisy, Ernest dan Doris.



MIRROR | DESTRIANITA