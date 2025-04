Luna Maya dan Kawan-kawannya Tunjukkan Dukungan kepada Ahok

TEMPO.CO, Jakarta - Sidang putusan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Selasa, 9 Mei 2017, telah dibacakan. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis dua tahun penjara terhadap Ahok atas kasus penistaan agama.



Tak ayal putusan itu menuai beragam reaksi dari massa pendukung Ahok termasuk dari kalangan artis. Melanie Ricardo, Edrik Tjandra, Luna Maya, Kirana Larasati, dan Widi Mulia pun turut memberikan dukungannya terhadap Ahok.



Macam–macam cara yang dilakukan para artis ini untuk menunjukkan dukungannya kepada Ahok. Pada akun milik Melanie Ricardo dan Edrick Tjandra, keduanya terlihat me-repost foto yang di-posting oleh akun @arykirana dengan keterangan foto yang menunjukkan dukungan terhadap Ahok.



“Yusuf dipenjara, Daniel dilemparkan ke kandang singa, Daud dikejar oleh Saul...

Semua disiksa oleh pemimpinnya, tapi Tuhan membebaskan mereka. Tuhan yang sama juga akan membelamu Pak... and now, let me pray like Esther for Ahok and Indonesia..” tulis pemilik akun @arykirana yang kemudian fotonya di-repost oleh Melanie dan Edrick.



Luna Maya dan Kirana Larasati menunjukkan dukungannya dengan posting-an di akun mereka yang hanya menampilkan warna hitam sebagai simbol kesedihan atau rasa belasungkawa. Luna Maya menuliskan keterangan emoji sedih pada fotonya, sedangkan Kirana Larasati menuliskan, “Use this hashtag today #RIPJustice,” pada foto hitam di Instagram-nya.



Sedangkan Widi Mulia atau yang akrab disapa Widi b3, menunjukkan bentuk dukungan kepada Ahok dengan mem-posting foto sang buah hati. “#widuri buah hati ibu & bapak. Dunia mungkin tidak selalu ramah untuk kamu bisa bermain dan berlari.. Tapi ingatlah bahwa kejahatan terjadi bukan karena mereka berbuat keji. Tapi saat orang-orang memilih untuk tidak peduli. #indonesia #ripjustice #ahok #prayforahok #thesasonos #thesasonosfam” tulis Widi untuk foto yang diunggahnya.



Ayudia Bing Slamet pun mengunggah foto anaknya sebagai dukungan terhadap Ahok.



"Sekala, jadi anak yang kuat ya. Don't ever go with the flow! Jadilah Nemo yang kuat dan berani melawan arus untuk kebaikan banyak orang. Mudah kok udah ada contohnya :') #RIPjustice," tulis Ayudia.



