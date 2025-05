TEMPO.CO, Jakarta - Berbeda dari mayoritas warga Indonesia yang mudik, Luna Maya justru memilih berlibur lebaran ke Yunani. Dalam akun Instagramnya, Luna banyak mengunggah foto-foto liburannya di Mykonos, salah satu pantai prestisius dan indah di Yunani.



Luna berlibur bersama kekasihnya yang identitasnya dirahasiakan dalam foto tersebut. Luna yang kabarnya sedang berpacaran dengan Reino Barack, Wakil Presiden Senior Pengembangan Usaha di Global Mediacom, terlihat hanya sepotong, Luna sedang memeluk seseorang tapi wajah dan tubuhnya tak terlihat jelas.



"I got your back Baby #mykonos #summer #vacay #sea #sand #sun #LunaMaya #selfie #vacation," caption yang ditulis Luna.



Selain foto tersebut, Luna banyak mengunggah foto keindahan Mykos dan dia yang sedang menikmati pantai itu.



Banyak penggemarnya yang membandingkan hubungan mantan kekasihnya, Ariel dengan Sophia Latjuba. Nayatafiqa, "Kak luna sbnr nya udh lama move on dri aril....pacaran sama@reinobarack jg udah lama keles...br skg aja kak luna bnr2 posting foto mereka liburan."



Luna dikabarkan berhubungan dengan Reino sejak 2013. Setelah putus dari Ariel, Luna pernah pula berpacaran dengan Reza Prawiro. Reza sendiri sebelum dengan Luna sempat berpacaran dengan artis Sandra Dewi selama 3 tahun.



ALIA