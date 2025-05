Mabuk di Muka Umum, Shia LaBeouf Ditangkap Kepolisian Texas

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Shia LaBeouf ditangkap akibat mabuk di hadapan publik di Austin, kata polisi di Texas. Kasus ini adalah salah satu dari rangkaian insiden memalukan yang telah dialami aktor "Transformers" itu.



LaBeouf (29) ditahan pada Jumat, dekat distrik hiburan Sixth Street di Austin karena mabuk kemudian dibebaskan setelah membuat pengakuan, berdasarkan catatan penjara.



Juru bicara dari aktor tersebut tidak memberi komentar.



LaBeouf hadir di pengadilan New York pada November 2014 untuk menunjukkan dia mengikuti program rehabilitasi setelah mengaku bersalah karena membuat kericuhan dengan mengganggu pertunjukan "Cabaret" di Broadway.



LaBeouf ditangkap pada Juni 2014 karena mengganggu pertunjukan dan mengucapkan kata-kata cabul saat musikal itu berlangsung di New York.



Menyusul penangkapannya, juru bicara LaBeouf mengatakan sang aktor sedang menjalani rawat jalan akibat kecanduan.



Baru-baru ini, pada awal 2014 dia keluar dari konferensi pers di Festival Film Internasional Berlin ke-64 dan selama premier karpet merah dia mengenakan tas kertas cokelat di kepalanya yang bertuliskan "I Am Not Famous Anymore".



