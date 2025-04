TEMPO.CO, Jakarta - Macaulay Culkin ketahuan jalan bareng dengan Brenda Song, lawan mainnya di film garapan Seth Green, Changeland. Keduanya tengah makan malam di restoran Craig’s, West Hollywood, Los Angeles, Amerika Serikat, Senin, 24 Juli 2017.



Baca: Macaulay Culkin Muncul dengan Penampilan Baru, Bikin Pangling



Macaulay Culkin menjadi perbincangan netizen setelah fotonya dengan penampilan baru beredar di internet. Aktor berusia 36 tahun itu terlihat lebih segar dengan potongan rambut pendek. Dalam foto itu, Culkin yang memakai kaus putih, jaket jeans, dan celana jeans hitam terlihat lebih gemuk dan sehat.



Penampilan Culkin jauh berbeda dengan penampilannya pada 2012. Di foto yang beredar, ia terlihat lelah dan suram. Culkin dikabarkan menjadi pencandu narkoba, tetapi ia membantah hal itu. "Tidak, aku tidak mengonsumsi heroin setiap bulan atau semacamnya,” katanya seperti dilansir The Guardian.



Terkait hubungannya dengan Brenda Song, Macaulay Culkin belum berterus terang, meskipun Page Six melaporkan bahwa mereka berkencan. Sebelumnya, Macaulay Culkin sempat berpacaran dengan Mila Kunis. Adapun Brenda Song yang dikenal lewat perannya sebagai London Tipton di serial Disney Channel, The Suite Life of Zack & Cody dan The Suite Life on Deck pernah berpacaran dengan saudara Miley Cyrus, Trace Cyrus.



UPI | NUR QOLBI