Macaulay Culkin Muncul dengan Penampilan Baru, Bikin Pangling

TEMPO.CO, Jakarta - Macaulay Culkin identik dengan film Home Alone yang dulu sukses luar biasa. Di film itu, dia berperan sebagai Kevin McCallister, bocah jahil yang bisa mengalahkan penjahat yang masuk ke rumahnya.



Selepas membintangi beberapa seri Home Alone, popularitas Macaulay Culkin yang mulai tumbuh menjadi remaja meredup. Ia bahkan dikabarkan menjadi pecandu narkoba dan pernah ditangkap pihak kepolisian.



Kecanduannya pada narkoba, membuat tubuh Macaulay Culkin menjadi kurus kering, jauh dari sosok Kevin di Home Alone yang dulu begitu menggemaskan. Kariernya hancur, meski sempat dikabarkan membuat sebuah grup musik pada 2013.



Dilansir GqCom pada, Jumat, 28 Juli 2017, Macaulay Culkin baru-baru ini terlihat tertangkap kamera tengah berbelanja di sebuah minimarket di Los Angeles.







Dalam foto tersebut Macaulay Culkin terlihat lebih segar, berbeda dari penampilan terakhirnya yang terlihat seperti zombi. Kini ia bisa dibilang sudah kembali pada kehidupan asalnya. Kembali ke Hollywood sepertinya membuat naluri fashion-nya muncul.



Saat tertangkap kamera, Macaulay Culkin tampak segar dan lebih muda. Padahal usianya saat ini sudah 36 tahun. Ia mengenakan kaus putih, jaket, serta celana jins.



Penampilan Macaulay Culkin yang bersiap membintangi film layar lebar Changeland itu langsung mendapat sambutan positif netizen. Mereka senang karena kini Macaulay Culkin terlihat jauh lebih sehat.



