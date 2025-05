TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi pop Madonna dan bekas suaminya, sutradara Inggris Guy Ritchie, kembali ke pengadilan New York pada Rabu untuk kasus perebutan atas hak asuh Rocco, anak mereka.



“Namun Madonna dan Ritchie diperkirakan tidak datang ke Manhattan Supreme Court,” kata pejabat pengadilan.



Sidang ini merupakan kelanjutan dari penolakan Rocco untuk kembali kepada ibunya di New York, Desember lalu. Pasangan itu bercerai pada 2008 dan setuju bahwa Rocco, kini 15 tahun, tinggal bersama Madonna.



Rocco tinggal di London bersama ayahnya sejak Desember lalu, meski hakim New York memerintahkan remaja itu untuk kembali ke New York. Menurut laporan media selebritas, pola asuh tegas Madonna menjadi alasannya.



Pelantun Rebel Heart berusia 57 tahun itu sedang berada di Asia untuk tur dunia. Dia akan tampil di Singapura pada Minggu, kemudian ke Selandia Baru pada 5 Maret. Rocco menemaninya sejak awal tur dengan bekerja di balik panggung. Dia juga ikut tur Madonna pada 2012.



Madonna mengunggah foto-foto masa kecil putranya itu di media sosial selama dua bulan belakangan sebagai tanda mengekspresikan rasa sayangnya. "Aku rindu anak ini sangat penuh semangat dan penuh cinta" tulisnya di Instagram pekan lalu pada foto Rocco berambut gondrong yang sedang tersenyum.



Madonna, yang sudah dua kali menikah, punya empat anak. Putrinya, Lourdes, 19 tahun, dari Carlos Leon, lalu Rocco, juga David dan Mercy—keduanya berusia 10 tahun, yang diadopsi dari Malawi.



Reuters melansir, Ritchie, yang menyutradarai film Sherlock Holmes—dibintangi Robert Downey Jr, telah menikah lagi pada 2015 dengan model Inggris, Jacqui Ainsley.



