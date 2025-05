Madonna Terjatuh di Panggung Brit Award 2015

TEMPO.CO, London - Insiden bisa melanda siapa saja, termasuk diva dunia sekelas Madonna. Bintang pop ini jatuh dari panggung saat tampil di Brit Award 2015 yang berlangsung di The O2 Arena, London, pada Rabu, 25 Februari 2015 waktu setempat.



Peristiwa tersebut bermula ketika penyanyi kelahiran Michigan, Amerika Serikat, 16 Agustus 1958 ini terjatuh di lantai saat penari latarnya secara tak sengaja menarik jubahnya.



Saat itu Madonna sedang menaiki tangga panggung untuk tampil menyanyi. Keruan saja insiden tersebut bikin heboh acara malam itu.



Namun, penyanyi yang terkenal lewat lagu Like a Prayer dan Like a Virgin ini memang seorang bintang profesional. Usai jatuh Madonna bangkit dan kembali menyanyikan lagu Living for Love.



Usai kejadian ini, seperti dikutip BBC pada Kamis, 26 Februari 2015, Madonna sempat merilis komentar bahwa dirinya baik-baik saja. Bahkan, ia menyebutkan soal jubahnya yang diikat kelewat kencang.



Madonna sempat menulis kecelakaan ini di akun Instagramnya: "Tiada yang bisa menghentikan saya dan cinta benar-benar membangkitkan saya. Terima kasih atas ucapan baik Anda semua."



HADRIANI P. | BBC | ROLLING STONE