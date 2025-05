TEMPO.CO, Jakarta - Tito Karnavian kini menjadi pembicaraan. Pasalnya Komisaris Jenderal ini namanya sedang digadang-gadang sebagai calon Kapolri. Tak hanya dalam pemberitaan sosial politik nama Tito kini menarik perhatian. Di dunia hiburan, Tito juga disebut-sebut.



Melalui akun Instagram @diyen168 yang merupakan sahabat artis cantik Maia Estianty, pada Sabtu pekan lalu menunggah foto bareng Maia dengan pria kelahiran Palembang, 26 Oktober 1964.



Akun @diyen168 ini menulis, "Congratulations to Drs.H.M Tito Karnavian Ph.D as the National Police Chief 4 Star in Indonesia Selamat kepada Bapak Jendral Drs.H.M Tito Karnavian sebagai Kapolri di Indonesia BRAVO#kapolri #chiefpolice #maiaestianty #emkbevelyhills #bizquuens #titokarnavian."



Dalam foto tersebut Tito mengenakan seragam dinas kepolisian sambil mengacungkan jempol tangan kanan. Sementara Maia, sama-sama memberikan acungan jempol mengenakan terusan batik bermotif abstraks warna biru yang di bagian pinggangnya diberi aksen bahan denim.



Rambut panjang Maia yang ikal dibiarkan tergerai, dan ibu tiga anak ini mengenakan sarung tangan tak penuh berbahan jins seperti yang biasa dipakai para penyanyi rock. Di foto, tersebut Maia dan Tito sama-sama tersenyum. Foto yang diunggah sahabat Maia ini mendapat 1.458 acungan jempol dan mendapat 30 komentar.



"Wow bunda @maiaestiantyreal tetap cantik berfoto dengan bakal calon Kapolri, pokoknya keren!" komentar akun @kikani174.



"Selamat atas jabatan barunya Pak Tito, smoga succes, sll dlm lindunganNYA dan slmt bertugas," tulis akun @rerihasan.



Sementara akun @feifeinia berkomentar, "Bunda maia wanita inspiratif."



Ada juga yang berkomentar, "Pak titonya kalah tinggi euyy," tulis akun azizi_ratutunggal.



"Memang maia membawa hoki, suka lihat foto bareng ini," tulis akun @erlinasuwarsono.



HADRIANI P.