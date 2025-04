Maia Estianty Posting Foto Bareng Chris Hemsworth

TEMPO.CO, Jakarta - Maia Estianty saat ini sedang berlibur di Monaco. Maia membagi kegiatannya di Monaco lewat akun Instagram. Tapi yang membuat iri netizen adalah Maia memposting foto bersama aktor Hollywood , Chris Hemsworth yang terkenal lewat film Thor.

Foto tersebut diunggah Maia di akun Instagram pribadinya, @maiaestiantyreal, Minggu (28/5/2017). "With TAG Heuer Ambassador @chrishemsworth before the Monaco GP," begitu tulis Maia Estianty sebagai keterangan foto.

Dalam foto lainnya lebih lucu. Maia melakukan selfie dengan latar belakang Chris yang sedang tersenyum ke arah kamera Maia. "Watching race together with @chrishemsworth at @tagheuer VIP Loge...Thank you Chris, you are so humble !!!! #tagheuer #monaco #grandprix #chrishemsworth #maiaestianty #diarymaia (Jangan pada jeles yaaa)," tulis Maia.

Foto tersebut pun spontan langsung ditanggapi ramai oleh netizen yang iri melihat Maia bisa foto bareng dengan salah satu aktor terkenal sejagat raya itu.

"Bunmai liburannya kelassss euy!! Sama babang thor....lhah yang onoh makin terpuruk ajah," kata salah satu akun.

"maiaestiantyreal lucky you Bunda he is my man crush." kata sebuah akun.

"Mantapp jiwa nyonyiahh.. Kmren2 ketemu sma martin garix sma david gueta dan skrg ketemu sma chrishemsworth."

Di foto tersebut, Maia dan Chris mengenakan pakaian senada, sama-sama mengenakan warna putih. Maia tampil cantik mengenakan kemeja warna putih, sedangkan Chris Hemsworth terlihat gagah mengenakan kaos putih dan kacamata hitam.

Rupanya, selain berlibur, Maia Estianty juga tengah bersiap-siap menonton balapan Grand Prix Monaco. Seperti diketahui, sirkuit Monaco terletak di jalan Monte Carlo dan La Condamine yang berada di pinggir pantai yang sangat indah.

ALIA