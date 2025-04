Main Film Bareng Herjunot Ali, Luna Maya Izin ke Pacar

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah lama vakum dari dunia akting, Luna Maya kembali main film layar lebar. Kali ini Luna Maya terlibat dalam film horor The Doll 2 produksi Soraya Film.



Di film itu, Luna Maya dipasangkan dengan Herjunot Ali. Luna Maya mengatakan, sebelum menerima tawaran main film, dirinya meminta restu kepada kekasih Reino Barack.



"Iya ngasih tahu (Reino) aku ditawari film ini. Terus kata dia 'Oh ya, bagus nggak?' Aku bilang, 'Kayaknya bagus'," ujar Luna Maya di kantor Soraya Film, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 13 Mei 2017.



Luna bercerita, pernah menolak main film setelah mendengar pendapat kekasihnya soal karakter dan jalan cerita sebuah film. "Seperti contohnya ada beberapa (tawaran) film yang aku nggak ambil, karena karakternya mirip sama yang akan aku mainin tahun depan. Jadi aku konsultasi gitu, 'ambil nggak ya?" ucap Luna Maya.



Namun, meski izin kepada kekasih, keputusan untuk menerima atau menolak pekerjaan tetap ada pada Luna Maya sendiri. Mantan kekasih Ariel 'NOAH' itu hanya meminta pendapat. "Ya namanya orang berhubungan (berpacaran) kan pasti cerita-cerita. Masalah yes or no (ambil tawaran bermain film) ya seratus persen ada di saya," kata Luna maya.



