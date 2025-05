Makna Unik Dibalik Nama Grup Musik K-pop, Seperti Apa?

TEMPO.CO, Jakarta - Para penggemar musik K-pop pasti sudah tidak asing lagi dengan para boygroup dan girlgroup-nya. Seiring bertambahnya jumlah mereka, persaingan pun semakin ketat.



Untuk menarik perhatian netizen, sejumlah taktik pun dilancarkan oleh manajemen, salah satunya dengan cara memberikan nama yang unik kepada anak-anak asuhan mereka. Tujuannya, tentu saja agar dapat diingat dengan mudah. Selain dipercaya dapat mengundang hoki atau peruntungan yang bagus, tak jarang nama-nama yang diberikan mengandung makna atau arti yang mencerminkan grup tersebut.



Dilansir dari Koreaboo, berikut nama-nama unik grup musik Kpop dan makna dari nama mereka.



1. 2NE1

Siapa yang tak kenal girlgroup super power asuhan YG Entertainment yang satu ini. Beranggotakan empat orang, 2NE1 rupanya memiliki nama panjang "New Evolution of the 21st Century". Sesuai dengan namanya, 2NE1 memang mengusung konsep baru dan berbeda dari girlgroup-girlgroup Kpop yang telah ada sebelumnya. Disaat mayoritas girlgroup tampil dengan gaya girly dan identik dengan warna-warna pastel yang lembut, 2NE1 pun hadir membawa suasana baru dengan gaya tomboy dan sedikit rebel dengan warna-warna mencolok.



2. B1A4

Be The One, All For One. Artinya, mereka akan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik seperti yang diharapkan oleh banyak orang. Namun, tak sedikit netizen yang mengira bahwa nama B1A4 mengacu pada golongan darah dari anggota boygroup asuhan WM Entertainment ini, dimana CNU, Jinyoung, Sandeul dan Gongchan bergolongan darah A dan Baro satu-satunya yang bergolongan darah B.



3. VIXX

VIXX merupakan singkatan dari Value In Excelsis. 'In Excelsis' merupakan kata latin yang berarti 'in the highest degree' atau dalam bahasa Indonesia kurang lebih berarti 'di peringkat tertinggi'. Dengan makna tersebut, tentunya VIXX berharap bisa meraih kesuksesan posisi tertinggi di dunia musik, khususnya kpop.



4. U-KISS

Dibaca 'You Kiss'. Fandom penggemar mereka pun bernama 'Kiss Me'. Semuanya berkisar tentang ciuman. Tapi, jangan terkecoh, karena sesungguhnya U-KISS merupakan singkatan dari Ubiquitous Korean International Super Star, sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan hal ciuman. Terbukti bahwa penggunaan nama sangat penting untuk menarik perhatian, dan boygroup yang memiliki tujuh anggota ini sudah membuktikannya.



5. TVXQ

Rising Gods of the East. Itulah arti dari nama Boygroup asuhan SM Entertainment ini. Meskipun berasal dari Korea Selatan, namun mereka diberi nama dari bahasa Cina, Tong Vang Xien Qi.



6. TEEN TOP

Sedikit yang tahu bahwa nama Teen Top sebenarnya merupakan akronim, dan memiliki arti yang (tentu saja) panjang, yaitu Teenager Emoboy Emotion Next generation Talent Object Praise. Coba perhatikan, nama Teen Top terdiri dari kata-kata yang mengandung harapan yang baik.



7. NU'EST

NU'EST dibaca 'New East'. Boygroup yang dibentuk oleh Pledis Entertainment pada tahun 2012 ini memiliki nama panjang NU (New), EStablished, Style and Tempo, yang artinya membawa gaya dan warna baru di dunia musik.



8. BTOB

Boygroup yang beranggotakan Seo Eunkwang, Lee Minhyuk, Lee Changsub, Lim Hyun-sik, Peniel, Jung Il-hoon, dan Yook Sungjae ini memiliki nama panjang Born TO Beat. Jelas berdasarkan namanya mereka berharap bisa menjadi pemenang di dunia musik.



9. BEAST

BEAST merupakan singkatan dari Boys of EAst Standing Tall. Boygroup yang berasal dari Cube Entertainment ini memiliki nama lain, yakni B2ST atau Boys 2 Search for Top. Nama mereka memiliki makna bahwa untuk meraih posisi tertinggi, tentunya kita harus berusahadan bekerja keras, bahkan dari nol sekalipun.



10. MBLAQ

MBLAQ memiliki nama panjang Music Boys Live in Absolute Quality. Tata bahasanya sempurna. Namun, kata-katanya tidak saling berkaitan satu sama lain. Boygroup ini awalnya terdiri dari lima anggota. Sayangnya karena beberapa hal dua anggotanya memutuskan untuk hengkang. Kini, MBLAQ berdiri dengan tiga orang anggota saja.

KOREABOO | LUCIANA