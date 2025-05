Margot Robbie Curi Perhatian di Premiere Suicide Squad

TEMPO.CO, New York - Aktris Margot Robbie mencuri perhatian saat menghadiri gala premiere film Suicide Squad di Beacon Theatre, New York, Amerika Serikat, Senin, 1 Agustus 2016.



Margot Robbie mengenakan gaun hitam panjang dengan aksen metalik milik rumah mode Alexander McQueen. Uniknya, aksen metalik di gaun Margot Robbie ternyata membentuk gambar makhluk unicorn.



Margot Robbie menyeimbangkan gaun glamornya dengan tata rambut sederhana. Rambut Margot Robbie dicepol dengan gaya messy. Sedangkan untuk urusan tata rias, Margot Robbie memilih lipstik warna wine red. Elegan sekaligus eksentrik!



Suicide Squad bercerita tentang gerombolan penjahat terkenal yang harus membantu aparat keamanan menjaga negara dari ancaman bahaya. Dalam film yang diadaptasi dari komik DC ini, Margot Robbie berperan sebagai Harley Quinn.



Harley Quinn adalah salah satu karakter penjahat perempuan dalam Suicide Squad yang identik dengan rambut berkuncir dua warna-warni. Harley Quinn juga menjadi kekasih karakter penjahat terkenal, Joker, yang diperankan Jared Leto dalam film Suicide Squad.



Film Suicide Squad didukung Will Smith, Viola Davis, dan Cara Delevingne serta disutradarai David Ayer. Suicide Squad sudah tayang sejak 3 Agustus di Indonesia.



TABLOID BINTANG.COM