Mariah Carey Sutradarai Film Natal

TEMPO.CO, Los Angeles -Pelantun "All I Want For Christmas Is You" Mariah Carey memulai debutnya sebagai sutradara film televisi bertema Natal, bekerja sama dengan Hallmark Channel.



Produksi Mariah Carey's Christmas Project akan dimulai pada musim gugur ini dan hasilnya akan ditayangkan pada Desember.



Selain menyutradarai, dia juga akan berakting dalam film televisi itu. Ini akan menjadi kali kelima sang pemenang penghargaan Grammy berakting sejak penampilannya sebagai pemeran pendukung di Lee Daniels' The Butler dua tahun silam.



Seperti dilansir Digital Spy, Carey juga punya kesibukan lain selain menyutradarai film pertamanya.



Sang bintang pop juga bekerja sama dengan New Line untuk mengubah "All I Want For Christmas Is You" menjadi film panjang. Ia juga menyiapkan peluncuran ulang lagu klasik tersebut pada akhir tahun.

ANTARA