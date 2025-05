TEMPO.CO , Jakarta:Marshanda tampaknya seperti sosok yang sarat dengan kontroversi. Bintang yang namanya melambung setelah membintangi sinetron Bidadari, Kisah sedih di Hari Minggu dan Adam Hawa ini pada Sabtu, 26 September senpat menuliskan curahan hatinya (curhat) di media sosial berbahasa Inggris. Melalui akun Instagramnya @marshanda99 menulis :



"To win is not punish, to offend, or be angry at the person who has treated us wrong.

To win is to folllow our sadness and dissapointment into the dark and trusting that our heart has that depth, where at the bottom of it we will find forgiveness.

And to soar back up right after that broken painful phasem marked by sincere understanding and love.

Flying with our own authentic colored wings. Like a butterfly that breaks free after ages staying inside a cocoon's nest.

Flying higher than ever before. Sfter being reborn...

That is not even about mere winning. It is about liberation. Sn ultimate beautiful victory, of self."



Unggahan ini langsung dilihat 2447 yang memberikan acungan jempol degan 158 komentar.



Pada akun @llunastore menulis, "Baru tau saya marshanda pernah cover lagu beyonce listen. Sumpah keren banget ca. Sama yg penyanyi yg ikut audisi aja kmu juara ca. Pas suara tinggi dia pas tanpa putus."



"Buat yg suka komen buruk soal caca udah pernah denger bipolar disorder ga? Banyak yg komen bilang caca sakit, lha tau sakit kok malah terus dikata-katain? Saya sendiri krg tau caca sakit apa. Tapi penyakit gangguan psikologis itu bener-bener ada di tengah-tengah kita. Apalagi pada masyarakat urban yg memiliki tuntutan dan individualitas yg tinggi. Ada bnyk penyakit gangguan psikologis, ada bipolar disorder, skizofrenia, OCD, kepribadian ganda, bahkan psikopat, dan kita cenderung menyamakan sebagai "gila". Kalau saya lihat caca seperti penderita bipolar disorder, saya ada teman penderita bipolar. Dia mengalami mood swing yang sangat cepat ketika dlm keadaan krg stabil. Antusias terhap sesuatu, optimis dan excited tapi bisa langsung berubah jadi depresi yg sangat dalam. Dan peran orang-orang terdekat sangat penting dalam membantu dia memanajemen moodnya dan kesehatan fisiknya. Penderita bipolar disorder itu lelah bgt menghadapi dirinya sendiri. Dia ga bunuh diri aja alhamdulillah. She's been struggling with her own war. Setiap orang memang memiliki masalah sendiri-sendiri, tapi kekuatan setiap orang juga beda dalam menghadapi masalahnya. Itu ga bisa diukur dgn background siapa dia, seberapa kaya dia, umur berapa, agamanya apa, setiap orang berpotensi mengalami gangguan psikologis. So please dont judge so easily. Caca terlihat berusaha mengapresiasi dirinya sendiri untuk tetap menjalani hidup. Karena penderita bipolar disorder jika mendapat penanganan yg tepat, tidak terbebani pikiran2 buruk dia bisa menghasilkan karya yang lebih dari orang tanpa bipolar disorder. Mari kita doakan caca. Terutama buat mbak2ku yg udah shalihah, coba lihat lagi bahwa ada org yg memang kurang beruntung dlm hidupnya, jika mau berdakwah, berdakwahlah dgn kelembutan hati dan lisan. Semoga Allah menjaga kita dari perasaan ujub. Amin, "tulis panjang akun @griyazahra.



"Saya setuku @griyazahra, jangan menghakimi Caca dia bukan kriminal kok!," bela akun @sadinia82.



"Caca km itu cantik, baik..pinter lg. Stelah memakai hijab km dtinggalin bbrp teman, tp stelah dilepaskan hijab'y teman yg dlu hilang kini berdtg an. Mungkin km merasa lelah, km lepas hijab dan merasa bebas..but hey, suatu saat km akan merasa bosan. Do what u want, km tw seswtu yg baik..tp kadang km g bs ninggalin seswtu untuk mnuju kbaikan itu. Mungkin ini proses, biar km bs lebih bersyukur lg dgn nikmat yg Allah kasih. Org2 banyak berkata tentang mu, mungkin itu cara mrk peduli agar km tdk berbwt jelek..but who know. Do something good, leave a bad thing..learn about religion n i hope u change u'r life be better @marshanda99." kata akun mozza.richie.



Sementara akun @buditurmudi99, "Hebat karna marshanda tidak munafik dia tau prilaku saat dia berhijab, plis stop bully dan hakimi Caca!"



HADRIANI P.