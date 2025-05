Marshanda Kembali Unggah Foto Seksi, Netizen Gusar!

TEMPO.CO, Jakarta - Selalu ada banyak kejutan yang dilakukan Marshanda. Mantan bintang cilik ini pada Senin dan Selasa, 7 dan 8 Maret 2016 memasang foto seksi paska melakukan treatmen kecantikan di sebuah klinik.



Melalui akun Instagramnya @marshanda99 menulis,

"Latepost di waiting room#cocoonmedicalspa tadi sore sebelum body massage lagiii. Thank u so much my amazing therapist, jadi relax luar biasa setelah aku treatment massage."



Kemudian atis yang biasa disapa Chacha ini juga menulis, "Lastreatment untuk colon clenasing di...."

Dalam foto yang diunggah artis kelahiran Jakarta, 10 Agustus 1989 ini tampak pose Chacha berkacamata besar berbingkai merah, rambut diikat ke belakang dan tampak tidak mengenakan busana hanya berlilitkan handuk saja.



Unggahan foto ini langsung mendapat 4193 acungan jempol dengan 302 komentar. Kemudian sebanyak 4808 acungan jrmpol dengan 277 komentar. Sebagian besar para Netizen mengkritik dan memprotes foto yang diunggah mantan pemeran Lala di sinetron Bidadari ini.



"Marshanda, ada apa denganmu? Kok jadi aneh enggak genah begini. Kamu cantik, masih muda ayo ukir prestasi lagi jangan bikin hal-hal begini yang negatif merusak diri sendiri," tulis akun @djaysatria90.



"Kk ingat ama allah jgn merendah kn diri sendr.. sapa lg klo bkn kt yg menjaga kehormatan kita kn gk bagus jg kelak ank kk besar bkn ngasi cnth yg baek tp kaye gtu kk," tulis akun @ wulandari4056.



"Ben pst brsyukur bgt lepas dri kmu cha. Mungkin Ben tahu pasti kamu bukan lagi si Lala di sinetron Bidadari yang polos, baik hati dan berbudi. Kamu sekarang beda, cha makin aneh dengan segala sikap dan perbuatanmu," tulis akun @shandravinasty. .



Namun ada juga yang berkomentar, "Kan posisi lg dtmpat spa ,jd cm pke kmben doank, bkn telanjang ,,,, bnyk kok artis lain yg pke bju pngntin kebaya tp sngt vulgar," tulis akun @nafira_nafisady.



Atau akun @adesaputraop menulis, "Caca cntik bnget, biasa aj berekspresi kyk gtu, aku mlah suka, mantap caca."



HADRIANI P