Marshanda Kembali Unggah Video Tarian Sensual

TEMPO.CO, Jakarta - Selalu ada kejutan yang dilakukan artis Marshanda. Bintang kelahiran Jakarta, 10 Agustus 1989, ini kembali menarik perhatian dengan mengunggah video menarinya berbalut busana mini dan seksi.



Melalui akun @marshanda99 pada Sabtu, 26 September 2015, ia menulis, "Super fun twerk dance and tone class at @lipsdance fitness Kemang!! Seru bangettt asli. #twerkdance #healthies #HappilyHealthy #funworkout #proud #unapologeticallyme #healthyLifestyle.



Dalam unggahan video itu, artis yang biasa disapa Caca ini tampak terlihat bersama teman-temannya menari. Pemeran Lala dalam sinetron Bidadari ini mengenakan busana yang terbilang mini. Caca mengenakan sport bra berwarna biru tua dan celana pendek berwarna hijau. Rambut bagian depan Caca sedikit diikat ke belakang.



Video ini mendapat 7.480 Like, dengan 2.172 komentar.



"Ampyuuuunnnnnn deh ibu caca kok getoo sih?" kata akun @iissudarjo.



HADRIANI P.