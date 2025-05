Marshanda Rindu Ayahnya, Diakah Irwan Yusuf Si Pengemis Itu?

TEMPO.CO, Jakarta - Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan menangkap seorang pengemis bernama Irwan Yusuf. Irwan, yang bertubuh tambun, mengaku ayah artis tenar Marshanda ketika dibawa petugas Pelayanan, Pengawasan, dan Pengendalian Sosial (P3S) Sudin Jakarta Selatan, Jumat, 24 Maret 2016.



Kepala Sudin Sosial Jakarta Selatan Mursyidin menerangkan, dalam penangkapan itu, warga membantu petugas dan memberi tahu pengemis itu ayah Marshanda. "Mereka minta tolong ke petugas untuk dibawa ke panti karena di situ dia ngemis, katanya kasihan," kata Mursyidin, Ahad, 27 Maret 2016.



Irwan saat ini dibawa ke Panti Sosial Bina Asih Cipayung, Jakarta Timur. Berdasarkan pengakuan Irwan, ia dan Marshanda masih berkomunikasi. "Ketika ditanya mengapa mengemis, dia menjawab, apa yang dilakukan ini biar orang tahu," ujar Mursyidin.



Tempo, yang berusaha mengulik dan menggali cerita lebih banyak tentang sosok Irwan Yusuf tersebut, sampai saat ini belum berhasil mengontak kembali Mursyidin. Sebab, jaringan komunikasinya sibuk. Saat dihubungi kembali, telepon seluler Mursyidin tidak aktif lagi.



Benarkah Irwan adalah ayah Marshanda? Tempo sedang berupaya menghubungi Riyanti Sofian, ibu Marshanda, dan Marshanda sendiri untuk dimintai konfirmasi. Tak banyak informasi mengenai sosok Irwan. Namun Marshanda pernah mengungkapkan kerinduannya pada sang ayah, yang bercerai dengan ibunya 16 tahun lalu.



Artis yang dikerap disapa Chacha ini pernah mencurahkan kerinduan terhadap sosok ayahnya. Berdasarkan penelusuran Tempo melalui akun Instagram miliknya, @marshanda99, pada 17 Mei tahun lalu, ia sempat mengaku rindu pada ayahnya. Di Instagram, ia mencurahkan kerinduannya seperti ini:



Pa.. Your heart sounds like a beautiful orchestra

That no one but me can hear, enjoy, and admire



Pa.. Your laugh is life-changing

And never your charisma has diminished in my vision of you



Pa.. Your home, is with me

And the universe's about to unite us

Together again

So wait for me....



As you and I ride in our rainbow rollercoaster.

Yes. Our rollercoaster is made of rainbow

Cos only your sickened heart and my ill skin.. can make heaven out of tears.

You belong with me.

And i am coming home to you.

Cos i love you.

Forever you.



Written in: 17 May 2015, 11.06 PM



